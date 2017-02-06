Одесские новости 06.02.2017 14:32
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В Одессе прошёл отбор на «Игры Непокорённых», которые пройдут в Канаде

В минувшую субботу в Одессе прошёл третий, заключительный этап отбора и тестирования кандидатов в сборную Украины для участия в международных спортивных соревнованиях для военнослужащих и ветеранов, раненых во время боевых действий, — «Играх Непокорённых», которые пройдут в сентябре 2017 года в канадском городе Торонто.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины, отбор проходил на базе 9-го спортивного клуба Управления физической культуры и спорта Министерства.

В отборе приняли участие более 40 кандидатов — военнослужащих и ветеранов войны, соревновавшихся по 6 дисциплинам: атлетика, пауерлифтинг, стрельба с лука, велоспорт на шоссе, гребля на тренажере и плавание.c6b64d19fa5387cd3104d6b5705ae7a918f20a4f98936a51c56325e158472a94bcc97f2540cea3c6fe085b2e49604d0e82fe6e63769c8e321d87d8fcfc3a3883b4ab41d459245045cc5dea9902e17ddf76f56c7eedb9e40d2effc9ec6ea98e7764dbfc98

Учитывая большое количество желающих принять участие в Играх, организаторы соревнований решили в конце февраля провести дополнительный отборочный тур в Киеве.

Для справки. Invictus Games — международные спортивные соревнования для военнослужащих и ветеранов с ограниченными физическими возможностями. Участие в соревнованиях принимают команды от стран-членов НАТО, а также стратегических партнёров Альянса. Впервые Invictus Games состоялись в 2014 году в Лондоне. Патроном Игр является Принц Гарри Уэлльский.

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