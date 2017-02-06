Одесские новости 06.02.2017 11:39
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В Одессе прошла презентация украинских разработок в сфере протезирования

В Одессе в помещении центра социальных инноваций Impact Hub Odesa с участием военнослужащих-участников АТО, общественных активистов, волонтёров, представителей СМИ прошла презентация украинских разработок в сфере протезирования.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Как отмечается, организаторы презентации — основатель протезного центра «Без ограничений» Нагендер Парашар, председатель совета общественного объединения «Подмога» Алексей Краснощёков и участник проекта «Победители», морской пехотинец Виктор Кардаш, познакомили участников встречи с современными отечественными разработками в области протезирования — разными моделями коленных узлов для всех степеней мобильности, дающие пациентам максимальную свободу передвижения.066c88c7b42eddc92142f4513efbdbe11df42b3b

По словам Алексея Краснощёкова, потребность в Украине в протезах остаётся достаточно высокой, как среди раненых воинов, так и среди обычных граждан, потерявших нижние конечности. Таким образом, выпуск протезов отечественного производства содействовал бы возвращению участников боевых действий, получивших тяжёлые ранения, переживших серьёзные операции и ампутации, к мирной жизни. fa6228248ddc83b9f42c47abfe714d7e5f7f03f6
Фото: Минобороны Украины

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