Одесские новости 06.02.2017 19:01
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Мэр Одессы встретился с представителями еврейского благотворительного общества

6 февраля 2017 года мэр Одессы Геннадий Труханов встретился с представителями организации «Благотворительный фонд «Лимуд Украина».

Как сообщает официальный сайт города Одесса, стороны обсудили вопрос о проведении в Одессе с 19 по 22 октября 2017 года одиннадцатой конференции «Лимуд» в Украине.

Отмечается, что конференция «Лимуд» – международное еврейское культурно-образовательное мероприятие, в рамках которого проходят лекции, тренинги, мастер-классы, дискуссии, встречи, концерты и другие познавательные мероприятия.

«За 10 лет конференция «Лимуд» проходила в разных городах Украины, и вот мы снова возвращаемся в Одессу. Приедет много участников из Украины, Европы и Америки. Это будет действительно огромный праздник, наполненный интересными и познавательными мероприятиями. Планируется привезти в Одессу более 800 человек самых разных возрастов и статусов», — прокомментировал итоги встречи председатель проекта «Лимуд Украина», исполнительный директор Всеукраинского Еврейского Конгресса Иосиф Аксельруд. 1K6A93791K6A93831K6A93991K6A9440

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