Главные новостиОдесские новости 06.02.2017 10:19
Ильичевск порт
Нет комментариев

Кабмин Украины официально переименовал Ильичевский морпорт

Кабинет Министров Украины официально переименовал Ильичевский морской порт, который теперь именуется портом Черноморск.

Соответствующее постановление №46 от 25 января 2017 года опубликовано на Правительственном портале.

Порт переименован в соответствии с Законом Украины «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики».

Также изменены названия «Ильичевский маяк» на «Черноморский маяк» и «Ильичевский рыбпорт» на «Черноморский рыбпорт».

Comments

comments

Теги:, ,
Кабмин Украины официально переименовал Ильичевский морпорт 0 out of 5 based on 0 ratings. 0 user reviews.

Похожие новости

Ильичевск порт
Главные новости 30.01.2017 17:57

В Черноморском порту — рейдерский захват

В последние дни января в порту «Черноморск» возникла конфликтная ситуация с признаками рейдерского захвата, в…

Читать дальше
photo5202003564044593098-670x377 Cropped
Одесские новости 25.01.2017 13:56

В многоэтажках Черноморска Одесской области полным ходом идёт замена окон

В рамках реализации программы энергоэфефективности Одесской области на 2015-2018 годы в многоэтажных зданиях города Черноморска…

Читать дальше
Ильичёвский морпорт Cropped
Одесские новости 24.01.2017 16:38

Порт «Черноморск» посетили представители японской судоходной компании

Директор порта «Черноморск» Сергей Крыжановский принял официальную делегацию в составе представителей японской судоходной компании NYK…

Читать дальше
 Обсудить эту тему на странице "Одесса News" - https://www.facebook.com/odessanews

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>