Кабмин Украины официально переименовал Ильичевский морпорт

Кабинет Министров Украины официально переименовал Ильичевский морской порт, который теперь именуется портом Черноморск.

Соответствующее постановление №46 от 25 января 2017 года опубликовано на Правительственном портале.

Порт переименован в соответствии с Законом Украины «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики».

Также изменены названия «Ильичевский маяк» на «Черноморский маяк» и «Ильичевский рыбпорт» на «Черноморский рыбпорт».

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