Кому в Одессе 6 февраля отключат свет

Центральный, Южный РЭС доводят до сведения одесситов, что 6 февраля в связи с плановыми ремонтными работами в Одессе по утвержденному графику в ряде домов будет отключена электроэнергия.



Электроснабжение будет временно прекращено по таким адресам:

Центральный РЭС



ул. Петровского, 7-15;

Тираспольское ш., 19-31;

ул. Бессарабская 1-5 , 2-6;

ул. Радужная, 5;

ул. Литовская, 14-16, 1-13;

ул. Онежская, 10-32.

09:00-17:00

Южный РЭС

Част. сектор:

ул. Рекордная, 2-20, 3-11;

ул. Ш. Руставели, 35-55.

Жил. дома:

ул. М. Говорова, 11б, 15, 10-24;

Фонтанская дор., 17, 19, 1-9е;

ул. Пионерская, 1-5б, 11, 14;

ул. Зоопарковая, 1-23, 2, 4, 6;

ул. Сегедская, 16, 14;

ул. Армейская, 2-6.

09:00-17:00

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