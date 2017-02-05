Кому в Одессе 6 февраля отключат свет

Центральный, Южный РЭС доводят до сведения одесситов, что 6 февраля в связи с плановыми ремонтными работами в Одессе по утвержденному графику в ряде домов будет отключена электроэнергия.
Электроснабжение будет временно прекращено по таким адресам:
Центральный РЭС
ул. Петровского, 7-15;
Тираспольское ш., 19-31;
ул. Бессарабская 1-5 , 2-6;
ул. Радужная, 5;
ул. Литовская, 14-16, 1-13;
ул. Онежская, 10-32.
09:00-17:00
Южный РЭС
Част. сектор:
ул. Рекордная, 2-20, 3-11;
ул. Ш. Руставели, 35-55.
Жил. дома:
ул. М. Говорова, 11б, 15, 10-24;
Фонтанская дор., 17, 19, 1-9е;
ул. Пионерская, 1-5б, 11, 14;
ул. Зоопарковая, 1-23, 2, 4, 6;
ул. Сегедская, 16, 14;
ул. Армейская, 2-6.
09:00-17:00