Одесские новости 05.02.2017 19:00
Электроснабжение
Нет комментариев

Кому в Одессе 6 февраля отключат свет

Центральный, Южный РЭС доводят до сведения одесситов, что 6 февраля в связи с плановыми ремонтными работами в Одессе по утвержденному графику в ряде домов будет отключена электроэнергия.

Электроснабжение будет временно прекращено по таким адресам:

Центральный РЭС

ул. Петровского, 7-15;
Тираспольское ш., 19-31;
ул. Бессарабская 1-5 , 2-6;
ул. Радужная, 5;
ул. Литовская, 14-16, 1-13;
ул. Онежская, 10-32.
09:00-17:00

Южный РЭС

Част. сектор:
ул. Рекордная, 2-20, 3-11;
ул. Ш. Руставели, 35-55.
Жил. дома:
ул. М. Говорова, 11б, 15, 10-24;
Фонтанская дор., 17, 19, 1-9е;
ул. Пионерская, 1-5б, 11, 14;
ул. Зоопарковая, 1-23, 2, 4, 6;
ул. Сегедская, 16, 14;
ул. Армейская, 2-6.
09:00-17:00

Comments

comments

Теги:,
Кому в Одессе 6 февраля отключат свет 0 out of 5 based on 0 ratings. 0 user reviews.

Похожие новости

Электроснабжение
Одесские новости 03.02.2017 19:00

Кто в Одессе 4 февраля останется без света

Центральный, Южный, Северный РЭС доводят до сведения одесситов, что 4 февраля в связи с плановыми…

Читать дальше
Электроснабжение
Одесские новости 02.02.2017 19:00

Кто в Одессе останется без света 3 февраля

Центральный, Южный, Ильичевский РЭС доводят до сведения одесситов, что 3 февраля в связи с плановыми…

Читать дальше
Электроснабжение
Одесские новости 01.02.2017 19:00

Кто в Одессе 2 февраля останется без света

Центральный, Южный РЭС доводят до сведения одесситов, что 2 февраля в связи с плановыми ремонтными…

Читать дальше
 Обсудить эту тему на странице "Одесса News" - https://www.facebook.com/odessanews

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>