Труханов встретился с представителями Альянса общественного здоровья

3 февраля 2017 года в одесской мэрии состоялась встреча Одесского городского головы Геннадия Труханова с представителями Международного благотворительного фонда «Альянс общественного здоровья», специализирующегося на борьбе с опасными вирусными заболеваниями: ВИЧ, туберкулезом и гепатитом.

Об этом мэр Одессы сообщает на своей странице в Facebook.

«Представители Международного фонда высоко оценили проводимую в городе политику по профилактике и выявлению заболеваний туберкулезом на уровне первичного звена – семейные врачи получают денежное вознаграждение за каждый выявленный случай заболевания туберкулезом», — говорится в сообщении.

В сообщении подчёркивается, что Одесса выбрана как город, в котором городская власть уделяет огромное внимание вопросу борьбы с ВИЧ/ТБ и наркоманией. Одесса – единственный украинский город, который будет участвовать в проекте вместе с городами: Алматы (Казахстан), Бельцы (Молдова), София (Болгария) и Тбилиси (Грузия).

Отмечается, что Проект будет реализован под патронатом мэра Одессы при тесном взаимодействии местной власти с общественными организациями города.

Для успешной интеграции Украины в мировую практику по борьбе с вирусными заболеваниями и культивированию здорового образа жизни в ходе встречи было решено подать заявку на проведение в Одессе в 2018 году международной конференции City Health International (в 2017 году конференцию принимает г. Базель — Швейцария).

Также мэр Одессы Геннадий Труханов и представители МБФ «Альянс общественного здоровья» провели встречу с профильными общественными организациями, работающими в Одессе, для координации дальнейших действий.

«Борьба с опасными заболеваниями – это, прежде всего, их профилактика. Это целый комплекс работ, направленных на культивирование здорового образа жизни, развитие спортивного движения. Это также правильная работа учреждений социальной и медицинской направленности, выявление склонности к асоциальным проявлениям на ранней стадии и их профилактика. Мы — все здесь присутствующие — знакомы давно, объединены одной целью и работаем на общий результат», — подчеркнул Геннадий Труханов.





Для справки. МБФ «Альянс общественного здоровья» — ведущая негосударственная профессиональная организация, объединяет 33 страны мира, секретариат находится в г. Хоув (Великобритания). В Украине — с 2003 года. В сотрудничестве с государственными партнерами и общественными организациями Альянс оказывает существенное влияние на эпидемию ВИЧ/СПИДа, туберкулеза, вирусных гепатитов и другие социально опасные заболевания в Украине. Влияние, в основном, оказывается путем предоставления финансовой и технической поддержки соответствующих программ. Одесса успешно взаимодействует с МБФ. В рамках подписанного в конце 2015 года Меморандума Альянсом были привлечены средства различных международных фондов на сумму более 46 млн. гривен.

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