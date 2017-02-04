Свыше 25 тысяч одесситов за сутки побывали перед мощами святого Пантелеимона

За сутки более 25 000 человек пришли в Спасо-Преображенский кафедральный собор в Одессе, чтобы помолиться перед мощами святого великомученика Пантелеимона.

Об этом сообщает информационный отдел Одесской епархии.

Отмечается, что поток людей, желающих помолиться перед мощами святого великомученика и целителя Пантелеимона, не прекращается. По словам верующих, им приходится по 4-5 часов стоять в очереди. Для облегчения этого ожидания силами одесской мэрии и православных волонтеров были развернуты палатки, где каждый желающий может погреться и выпить чашку горячего чая.

В Спасо-Преображенском кафедральном соборе «духовенство епархии круглосуточно читает молебны и акафисты этому угоднику Божию, чтобы днем и ночью тысячи верующих смогли помолиться Богу и испросить помощи святого великомученика и целителя Пантелеимона в тяжких недугах — душевных и телесных», — сообщает информационный отдел.

Сообщается также, что 4 февраля ковчег с мощами святого в сопровождении афонских монахов был привезен в Одесский областной онкологический диспансер, где тяжелобольным пациентам, которые не могут выходить из палат, была предоставлена возможность помолиться святому Пантелеимону об исцелении.

Святые мощи будут пребывать в Одессе до 6 февраля.

Фото и видео: Одесская епархия

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