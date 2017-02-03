Председатель сельсовета в Одесской области предстанет перед судом за махинации с землёй

Прокуратура Одесской области направила в суд обвинительный акт в отношении председателя сельского совета в Беляевском районе, подозреваемого во внесении неправдивых данных в документы и злоупотреблении служебным положением.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области, обвинительный акт направлен в Беляевский районный суд для рассмотрения по существу.

Глава сельсовета будет отвечать перед судом за то, что в 2008-2010 годах подготовил и подписал без обязательного решения сельсовета необходимую документацию, по которой передал из коммунальной собственности территориальной громады в частную 15 земельных участков.

Стоимость этих участков составила полмиллиона гривен. Землю «предприимчивый» председатель сельсовета передал физическим лицам под застройку и для других надобностей.

На все 15 участков наложен арест.

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