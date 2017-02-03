Одесские новости 03.02.2017 14:52
Cropped image (1)
Нет комментариев

Председатель сельсовета в Одесской области предстанет перед судом за махинации с землёй

Прокуратура Одесской области направила в суд обвинительный акт в отношении председателя сельского совета в Беляевском районе, подозреваемого во внесении неправдивых данных в документы и злоупотреблении служебным положением.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области, обвинительный акт направлен в Беляевский районный суд для рассмотрения по существу.

Глава сельсовета будет отвечать перед судом за то, что в 2008-2010 годах подготовил и подписал без обязательного решения сельсовета необходимую документацию, по которой передал из коммунальной собственности территориальной громады в частную 15 земельных участков.

Стоимость этих участков составила полмиллиона гривен. Землю «предприимчивый» председатель сельсовета передал физическим лицам под застройку и для других надобностей.

На все 15 участков наложен арест.

Comments

comments

Теги:, ,
Председатель сельсовета в Одесской области предстанет перед судом за махинации с землёй 0 out of 5 based on 0 ratings. 0 user reviews.

Похожие новости

1777ffa9718f19608d3954c7c9fdd438.i1200x670x648 Cropped
Одесские новости 03.02.2017 09:04

Одесская прокуратура объявила подозрения пяти фигурантам «дела Курченко»

Одесская прокуратура создала межведомственную группу в составе сотрудников прокуратуры, СБУ, Нацполиции и ГФС, которая продолжит…

Читать дальше
Спецслужбы
Одесские новости 31.01.2017 20:06

СБУ задержала на взятке руководителя таможенного поста «Черноморск»

СБУ задержала на взятке одного из руководителей таможенного поста «Черноморск» Одесской таможни. Об этом сообщает…

Читать дальше
150963 Cropped
Одесские новости 26.01.2017 20:49

Министерство обороны вернуло себе более 800 га земли в Одесской области

К сфере управления Министерства обороны Украины возвращены земельные участки общей площадью почти 808 га в…

Читать дальше
 Обсудить эту тему на странице "Одесса News" - https://www.facebook.com/odessanews

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>