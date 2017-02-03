Максим Степанов встретился с Послом Молдовы

2 февраля состоялась встреча председателя Одесской областной государственной администрации Максима Степанова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Молдова в Украине господином Русланом Болбочаном.



Об этом сообщает пресс-служба Одесской ОГА.

Вместе с одесским губернатором и Послом Молдовы на встрече были Консул Республики Молдова в Одессе Серджиу Шептеличи, советник по экономическим вопросам Посольства Республики Молдова в Украине Инетта Панурко, первый секретарь Посольства Республики Молдова в Украине Диана Гаджа и председатель Всеукраинской национально-культурной молдавской Ассоциации Анатолий Фетеску.

Участники встречи обсудили вопросы межрегионального трансграничного и торгово-экономического сотрудничества, вопросы собственности молдавских объектов на территории области и сотрудничества в гуманитарной сфере.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Молдова в Украине поблагодарил за содействие и поддержку, которые предоставляет украинская сторона национальным меньшинствам, проживающим на территории Одесской области, отметил, что Республика Молдова нацелена на тесное сотрудничество с Украиной.

Председатель областной государственной администрации отметил добрососедские отношения двух стран, которые необходимо продолжать укреплять и развивать, отметил необходимость построения таких связей, чтобы граждане обеих стран, представители других национальностей чувствовали себя комфортно, чему он, как губернатор области готов оказать полное содействие.

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