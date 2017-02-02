В Одесской области вновь ограблены 2 православных храма

В ночь на с 1-го на 2-е февраля 2017 года были ограблены два храма в Одесской обасти — Свято-Покровский храм г. Белгород-Днестровского и Свято-Димитриевский храм с. Семеновка.

Как отмечает информационный отдел Одесской епархии, грабители проникли в храмы через окна, при этом отключив охранную сигнализацию, в поисках денег и церковных ценностей.

«Преступники варварски повредили мебель, разорвали священнические облачения, пытались вскрыть сейфы с Богослужебными сосудами и причинили значительный ущерб церковному имуществу. В очередной раз правонарушители похитили из Свято-Покровского храма и из Свято-Димитриевского храма более 1000 гривен, собранных прихожанами для оказания помощи беженцам из восточных областей Украины и нуждающимся одесситам, которые ежедневно обращаются за помощью в Социально-гуманитарный отдел Одесской епархии на Алексеевской площади».

Полиция, прибывшая утром к местам преступлений, зафиксировала следы грабежей.

Напомним, что несколько дней назад в этом же районе были ограблены три православных храма, а в Овидиопольском районе сожжена детская амбулатория и храм.

Фото: Одесская епархия

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