Одесские новости 02.02.2017 17:31
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В Одесской области вновь ограблены 2 православных храма

В ночь на с 1-го на 2-е февраля 2017 года были ограблены два храма в Одесской обасти — Свято-Покровский храм г. Белгород-Днестровского и Свято-Димитриевский храм с. Семеновка.

Как отмечает информационный отдел Одесской епархии, грабители проникли в храмы через окна, при этом отключив охранную сигнализацию, в поисках денег и церковных ценностей.

«Преступники варварски повредили мебель, разорвали священнические облачения, пытались вскрыть сейфы с Богослужебными сосудами и причинили значительный ущерб церковному имуществу. В очередной раз правонарушители похитили из Свято-Покровского храма и из Свято-Димитриевского храма более 1000 гривен, собранных прихожанами для оказания помощи беженцам из восточных областей Украины и нуждающимся одесситам, которые ежедневно обращаются за помощью в Социально-гуманитарный отдел Одесской епархии на Алексеевской площади».

Полиция, прибывшая утром к местам преступлений, зафиксировала следы грабежей. image-0-02-05-2ed81ced2bb3cfc166f89065a18ed07931104b3904ad872fb6eb4a137463d6de-Vimage-0-02-05-cd5bdb80b6203b6134d0e3bddbca093f6649ef8c5cc29a27671391dd88e3773c-Vimage-0-02-05-55e41be90cf373d4d6d8b1c7321e6844e0bfc79e96b078ab9eac3a9e6524e65b-Vimage-0-02-05-ca51dca420f948cf5e8321105422fb99da1d935227dec7f600503aaf81586143-V

Напомним, что несколько дней назад в этом же районе были ограблены три православных храма, а в Овидиопольском районе сожжена детская амбулатория и храм.

Фото: Одесская епархия

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