Одесские новости 01.02.2017 15:00
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В прибывшем из Стамбула в Одессу самолёте обнаружено партию табака для кальяна

В пункте пропуска «Одесса-авиа» пограничники Одесского отряда задержали 67 пачек табака для кальяна.

Как сообщает Госпогранслужба Украины, товар перевозил гражданин Турции, прилетевший в Украину из Стамбула. В личных вещах он пытался провезти 34 килограмма кальянного табака на общую сумму более 66 тысяч гривен.thumb_news_20170131_095932_1485849572

На турецкого подданного составлен админпротокол о нарушении таможенных правил.

Табак изъят.news_20170131_095936_1485849576 Cropped

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