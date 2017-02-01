В прибывшем из Стамбула в Одессу самолёте обнаружено партию табака для кальяна

В пункте пропуска «Одесса-авиа» пограничники Одесского отряда задержали 67 пачек табака для кальяна. Как сообщает Госпогранслужба Украины, товар перевозил гражданин Турции, прилетевший в Украину из Стамбула. В личных вещах он пытался провезти 34 килограмма кальянного табака на общую сумму более 66 тысяч гривен. На турецкого подданного составлен админпротокол о нарушении таможенных правил. Табак изъят. Comments comments