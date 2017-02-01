Одесские новостиУкраинские новости 01.02.2017 13:21
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В Одессе подорожали бензин и дизтопливо

Крупные сети автозаправочных станций в Одессе повысили розничные цены на все виды бензинов и дизельного топлива.

Так, 30 – 31 января цены на заправках сетей ОККО и WOG выросли на 50 коп/л, — до 25,99 грн за литр А-92; 26,99 грн/л (А-95); 27,99 грн/л (А-95+) и 23,99 грн/л (дизтопливо), пишет OilNews .7b6a2dc64212ef000ce5ae94964559c8f5dca96a

Цены на бензин и дизтопливо подорожали по всей Украине. Цена бензина всех марок на 50 коп/л выросла в сети «Азовнефтепродукт плюс». На 10-35 коп./л подорожало топливо в сетях «Фактор», «Катрал» и «Татнефть». Эти изменения привели к росту средних розничных цен.

Так, бензины А-92 (23,65 грн/л) и А-95 (24,40 грн/л) выросли на 12 коп/л. На 13 коп./л подорожали премиальные марки «пятого» (25,40 грн/л). Стоимость ДТ выросла на 12 коп./л, до 21,01. Кроме того, в период с 27 по 30 января сеть группы «Приват», которой подконтрольны АЗС «Авиас», ANP, «Укрнафта», «Мавекс» и др. повысили стоимость всех топлив на 50 коп/л.

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