Одесские новости 01.02.2017 10:55
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Со 2 по 6 февраля в Одессе в районе Соборной площади меняется движение транспорта

Со 2 по 6 февраля в связи с проведением мероприятий, связанных с пребыванием в Одессе святых мощей Целителя и Великомученика Пантелеймона вносятся изменения временного характера в схемы движения городского общественного транспорта.

Об этом сообщает Департамент транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского горсовета.

Отмечается, что движение транспорта будет изменено с 15:00 02 февраля до 13:00 06 февраля 2017 г.

Вносятся такие изменения в схемы движения городского общественного транспорта:

1. Автобусного маршрута № 175:
— по направлению движения Соборной площади — от ул. Пушкинской по ул. Греческой на ул. Преображенскую, Соборную площадь (конечная остановка «Аптека Гаевского»).

2. Автобусного маршрута № 185:
— по направлению движения Соборной площади — от ул. Екатерининской на ул. Успенскую, ул. Преображенскую, ул. Новосельского, ул. Спиридоновскую, пл. В. Холодной, ул. Преображенскую, Соборную площадь (конечная остановка «Аптека Гаевского»).

3. Автобусного маршрута № 203:
— по направлению движения к Цементному заводу — от ул. Спиридоновской на ул. Нежинскую, ул. Торговую и далее по маршруту.

4. Автобусного маршрута № 111:
— по направлению движения рынка «Привоз» – от ул. Садовой на ул. Дворянскую, ул. Нежинскую, ул. Л. Толстого и далее по маршруту.

5 . Автобусного маршрута № 221:
— по направлению движения Нового рынка- от ул. Садовой на ул. Дворянскую, ул. Новосельского и далее по маршруту.

6. Автобусного маршрута № 130:
— по направлению движения ул. Жуковского – от ул. Пастера на ул. Преображенскую и далее по маршруту.

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