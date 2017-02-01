Одесские новости 01.02.2017 14:33
115(4) Cropped
Нет комментариев

Прокуратура завершила расследование в отношении преступной группы, орудовавшей в Одессе

Прокуратура области направила в суд обвинительный акт в отношении трёх членов организованной преступной группы, действовавшей на территории Одессы и области.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

Уставлено, что по обоюдному сговору эти дельцы в июне-сентябре 2016 года совершали кражи и грабежи. Своих потенциальных жертв выискивали ночью вблизи ночных клубов и круглосуточных кафе в гидропарке «Лузановка», на территории Приморского района Одессы и Лиманского района Одесской области.

Отмечается, что 5 человек пострадало от преступных деяний группы, у которых были отобраны мобильные телефоны, золотые украшения, деньги.116(2)

Общая сумма награбленного составила почти 90 тыс грн.

Награбленное злоумышленники сдавали в ломбард.

Сообщается также, что 28-летний организатор группы незаконно приобрёл и хранил в своём автомобиле боеприпасы к нарезному огнестрельному оружию.

Дело о грабителях будет рассматриваться в Суворовском районном суде.

Фото: пресс-служба прокуратуры Одесской области

Comments

comments

Теги:, , ,
Прокуратура завершила расследование в отношении преступной группы, орудовавшей в Одессе 0 out of 5 based on 0 ratings. 0 user reviews.

Похожие новости

150963 Cropped
Одесские новости 02.02.2017 19:12

На очередное слушание по «делу 2 мая» на заседание суда в Одессе не пришёл… судья

Назначенное на 2 февраля заседание коллегии судей Малиновского райсуда Одессы не состоялось из-за неявки судьи…

Читать дальше
image-0-02-05-3944a89ef224bb111d9159b0fbbbeb4e017b5dbbf7c5239f34d279e50f4e818b-V Cropped
Одесские новости 02.02.2017 17:31

В Одесской области вновь ограблены 2 православных храма

В ночь на с 1-го на 2-е февраля 2017 года были ограблены два храма в…

Читать дальше
2a2d69cc Cropped
Одесские новости 02.02.2017 16:35

СБУ раскрыла мошенников, переоформлявших недвижимость в Одессе

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили мошенническую схему противозаконного переоформления недвижимости в Одессе и Киеве, организованную…

Читать дальше
 Обсудить эту тему на странице "Одесса News" - https://www.facebook.com/odessanews

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>