Прокуратура завершила расследование в отношении преступной группы, орудовавшей в Одессе

Прокуратура области направила в суд обвинительный акт в отношении трёх членов организованной преступной группы, действовавшей на территории Одессы и области.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

Уставлено, что по обоюдному сговору эти дельцы в июне-сентябре 2016 года совершали кражи и грабежи. Своих потенциальных жертв выискивали ночью вблизи ночных клубов и круглосуточных кафе в гидропарке «Лузановка», на территории Приморского района Одессы и Лиманского района Одесской области.

Отмечается, что 5 человек пострадало от преступных деяний группы, у которых были отобраны мобильные телефоны, золотые украшения, деньги.

Общая сумма награбленного составила почти 90 тыс грн.

Награбленное злоумышленники сдавали в ломбард.

Сообщается также, что 28-летний организатор группы незаконно приобрёл и хранил в своём автомобиле боеприпасы к нарезному огнестрельному оружию.

Дело о грабителях будет рассматриваться в Суворовском районном суде.

Фото: пресс-служба прокуратуры Одесской области

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