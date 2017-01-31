Одесские новости 31.01.2017 20:06
Спецслужбы
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СБУ задержала на взятке руководителя таможенного поста «Черноморск»

СБУ задержала на взятке одного из руководителей таможенного поста «Черноморск» Одесской таможни.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Сообщается, что злоумышленники — работники таможни — разработали схему, по которой в течение 2016 года искусственно создавали препятствия предпринимателям при оформлении грузов. Те, в свою очередь, вынуждены были растаможку импортированных товаров проводить в других регионах Украины. А за получение груза и его вывоз коммерсанты платили одесским таможенникам «откат».n_2631_78663180

Механизм незаконного обогащения работников таможни раскрыли сотрудники СБУ, прокуратуры и внутренней безопасности фискальной службы. Ими было задокументировано получение от предпринимателя одним из руководителей таможенного поста «Черноморск» 2,5 тысяч долларов за беспрепятственное таможенное оформление импортированных товаров.Во время получения ещё одной части взятки в сумме 800 долларов оперативники взяли злоумышленника на «горячем».n_2631_98664803n_2631_34664581n_2631_98801683n_2631_69928510

Следственные действия продолжаются, проводятся 15 обысков по месту работы и проживания чиновников Одесской таможни ГФС.

Фото: СБУ

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