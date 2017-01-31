СБУ задержала на взятке руководителя таможенного поста «Черноморск»

СБУ задержала на взятке одного из руководителей таможенного поста «Черноморск» Одесской таможни.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Сообщается, что злоумышленники — работники таможни — разработали схему, по которой в течение 2016 года искусственно создавали препятствия предпринимателям при оформлении грузов. Те, в свою очередь, вынуждены были растаможку импортированных товаров проводить в других регионах Украины. А за получение груза и его вывоз коммерсанты платили одесским таможенникам «откат».

Механизм незаконного обогащения работников таможни раскрыли сотрудники СБУ, прокуратуры и внутренней безопасности фискальной службы. Ими было задокументировано получение от предпринимателя одним из руководителей таможенного поста «Черноморск» 2,5 тысяч долларов за беспрепятственное таможенное оформление импортированных товаров.Во время получения ещё одной части взятки в сумме 800 долларов оперативники взяли злоумышленника на «горячем».

Следственные действия продолжаются, проводятся 15 обысков по месту работы и проживания чиновников Одесской таможни ГФС.

Фото: СБУ

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