Решением одесского суда подозреваемый в убийстве взят под стражу

Взят под стражу мужчина, который в январе 2017 года поджег дом, в результате чего погибли его жена и сын.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области, Котовская местная прокуратура в апелляционном порядке обжаловала решение Красноокнянского райсуда об избрании домашнего ареста подозреваемому в покушении на умышленное убийство людей опасным способом.

Отмечается, что 13 января обвиняемый поссорился со своей женой, после чего поджёг дом. От пожара пострадали жена и двое малолетних детей. Жизнь матери и одного ребёнка спасти не удалось. Маленькая девочка сейчас находится в больнице.

Решение первой инстанции отменено и теперь подозреваемый за решёткой.

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