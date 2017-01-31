Одесские новости 31.01.2017 13:42
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Делегация Одесской епархии прибыла на Афон за мощами великомученика Пантелеимона

Делегация Одесской епархии прибыла в монастырь ( Μονή Αγίου Παύλου) святого Павла на Святой горе Афон, где встретилась с духовным собором этой греческой обители и обсудила предстоящую поездку в Одессу с мощами святого великомученика и целителя Пантелеимона.

Об этом сообщает информационный отдел Одесской епархии.

В состав делегации вошли Преосвященнейший Диодор, епископ Южненский, викарий Одесской епархии, благочинный Одесской епархии протоиерей Павел Полещук и иеромонах Феодорит.

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Старцы Афонской обители выразили уверенность в том, что пребывание великой святыни мирового православия в Одессе будет способствовать духовному процветания города, и «принесет долгожданный мир в многострадальную Украину».

Греческие монахи подчеркнули, что «вместе со святыней они принесут горожанам благословение Святой горы Афон на совершение добрых дел, на преодоление вражды и нестроений в обществе, на спокойную жизнь во всяком благочестии и чистоте».

Сообщается, что ковчег с лобной частицей святого великомученика и целителя Пантелеимона 2 февраля прибудет в Одессу.

Святые мощи будут представлены в Спасо-Преображенском кафедральном соборе.

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