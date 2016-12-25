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Главные новостиМировые новости 25.12.2016 11:09
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Российский Ту-154 рухнул в Чёрное море. Погиб весь хор ансамбля имени Александрова

25 декабря самолет Ту-154 Минобороны России, пропавший в районе Сочи, упал в Черном море на седьмой минуте полёта.

Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что обломки фрагментов корпуса нашли в полутора километрах от побережья Сочи на глубине 50-70 метров. В 6 километрах найдены первые тела погибших пассажиров, их личные вещи.

После крушения Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил полетов. Следователи изымают документы и допрашивают должностных лиц, руководивших полетом. В связи с катастрофой в Адлер вылетела комиссия Минобороны.

Владимир Путин поручил Премьер-министру Медведеву сформировать и возглавить государственную комиссию по расследованию крушения самолета Ту-154 в Сочи.

Как сообщается, на борту находились 92 пассажира, в том числе артисты ансамбля имени Александрова и представители СМИ, в частности, Первого канала и телеканала «Звезда», а также 8 членов экипажа.

Артисты летели поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим (Сирия).

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Российский Ту-154 рухнул в Чёрное море. Погиб весь хор ансамбля имени Александрова 0 out of 5 based on 0 ratings. 0 user reviews.

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