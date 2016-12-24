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Мировые новости 24.12.2016 18:04
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Вино в Молдове больше не считается алкогольным напитком

Парламент Молдовы принял в первом чтении законопроект, согласно которому вино — пищевой продукт.

Об этом сообщает Укринформ.

«Мы делаем вид, что не замечаем тот факт, что крепкие алкогольные напитки в большинстве случаев содержат спирт и воду, а их цена порой ниже, чем цены на вино. Мы наносим вред здоровью населения. Настало время проводить среди граждан воспитательную и разъяснительную работу о полезности употребления натуральных напитков, произведенных из качественных сортов винограда», отметил автор законопроекта, независимый депутат Ион Балан.

Он привел также статистические данные, согласно которым ежегодно граждане выпивают до 150 миллионов литров пива, около 70 миллионов литров крепких напитков и лишь 15 миллионов литров вина.

В соответствии с новым законом, отныне в Молдове произойдет либерализация рынка вина, будет разрешена реклама этого продукта в СМИ.

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