В Москве скончался внук Сталина

В Москве на 80-м году жизни умер внук Иосифа Сталина Евгений Джугашвили.



Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на справочную службу скорой помощи.

Причина смерти Евгения Джугашвили пока неизвестна.

Евгений Джугашвили родился в 1936 году в семье сына Председателя Совета министров СССР Иосифа Сталина Якова Джугашвили, погибшего в 1943 году в немецком концлагере.

Он начал карьеру военного, поступив в Калининское суворовское училище, а затем продолжив обучение в Военно-воздушной инженерной академии имени Жуковского. Джугашвили стал военным инженером в конструкторском бюро Сергея Королева, участвовал в подготовке и запусках космических кораблей с космодрома «Байконур», в том числе, корабля первого космонавта Юрия Гагарина.

Позже Джугашвили заинтересовался военной историей, защитил кандидатскую диссертацию, преподавал в военных академиях. В возрасте 55 лет полковник Джугашвили покинул Вооруженные силы.

С 1991 года он стал принимать участие в российской и грузинской политике как активист коммунистического движения. Джугашвили много раз судился с различными СМИ, защищая честь своего деда. В 2015 году написал книгу воспоминаний «Мой дед — Сталин. Он — святой!», а также исполнил роль Сталина в фильме о своем отце Якове Джугашвили.

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