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Украинские новости 23.12.2016 08:40
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НБУ планирует выпуск 1000-гривневой купюры?

Национальный банк допускает введение купюры номиналом в 1000 гривен.

Об этом в эфире «Радио Вести» сообщила глава НБУ Валерия Гонтарева.

«Могу сказать, что Пантелеймона (Кулиша, портрет которого якобы должен быть на новой купюре) там нет, а остальное давайте пока подержим в тайне», — приводит ее ответ на вопрос о том, будет ли введена купюра номиналом в 1000 гривен, Украинская правда.
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Причина такого возможного введения купюры нового номинала — повышение с 2017 года минимальной зарплаты.

Издание Одесса News позволило себе пофантазировать о вариантах новой купюры:
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