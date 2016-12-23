НБУ планирует выпуск 1000-гривневой купюры?

Национальный банк допускает введение купюры номиналом в 1000 гривен.

Об этом в эфире «Радио Вести» сообщила глава НБУ Валерия Гонтарева.

«Могу сказать, что Пантелеймона (Кулиша, портрет которого якобы должен быть на новой купюре) там нет, а остальное давайте пока подержим в тайне», — приводит ее ответ на вопрос о том, будет ли введена купюра номиналом в 1000 гривен, Украинская правда.



Причина такого возможного введения купюры нового номинала — повышение с 2017 года минимальной зарплаты.

Издание Одесса News позволило себе пофантазировать о вариантах новой купюры:







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