Гройсман: ОПЗ находится в тяжёлом состоянии

ПАО «Одесский припортовый завод» требует нового подхода по очистке предприятия от долгов.

Об этом во время часа вопросов к Правительству сказал глава Кабинета Министров Владимир Гройсман, сообщает Укринформ.

«ОПЗ находится в тяжелом состоянии, есть планы по публичной приватизации. Завод был целью для коррупции и махинаций. Мы видим неэффективное управление предприятием, в том числе, Фондом государственного имущества. Это требует нового подхода по очищению предприятия от долгов, выведению из состояния убыточности. Этот вопрос является одним из приоритетов работы правительства», — сказал Гройсман.

Премьер сказал, что Кабмин занимается поиском вариантов, которые позволят обеспечить ритмичную работу предприятия.

«Конъюнктура на рынке минеральных удобрений является отрицательной. И себестоимость продукции неприемлема, исходя из того, каким является рынок. Для нас важно найти правильное решение, чтобы оздоровить это предприятие и предоставить возможность качественно работать. Мы будем этим заниматься», — заверил Гройсман.

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