Новый год в Одесской компании - PEOPLE-cafe Одесса 2017

Одесские новостиУкраинские новости 23.12.2016 14:38
ОПЗ Cropped
Нет комментариев

Гройсман: ОПЗ находится в тяжёлом состоянии

ПАО «Одесский припортовый завод» требует нового подхода по очистке предприятия от долгов.

Об этом во время часа вопросов к Правительству сказал глава Кабинета Министров Владимир Гройсман, сообщает Укринформ.

«ОПЗ находится в тяжелом состоянии, есть планы по публичной приватизации. Завод был целью для коррупции и махинаций. Мы видим неэффективное управление предприятием, в том числе, Фондом государственного имущества. Это требует нового подхода по очищению предприятия от долгов, выведению из состояния убыточности. Этот вопрос является одним из приоритетов работы правительства», — сказал Гройсман.

Премьер сказал, что Кабмин занимается поиском вариантов, которые позволят обеспечить ритмичную работу предприятия.

«Конъюнктура на рынке минеральных удобрений является отрицательной. И себестоимость продукции неприемлема, исходя из того, каким является рынок. Для нас важно найти правильное решение, чтобы оздоровить это предприятие и предоставить возможность качественно работать. Мы будем этим заниматься», — заверил Гройсман.

Comments

comments

Теги:, ,
Гройсман: ОПЗ находится в тяжёлом состоянии 0 out of 5 based on 0 ratings. 0 user reviews.

Похожие новости

21045257 Cropped
Главные новости 21.12.2016 08:31

Верховная Рада приняла «человекоцентричный» Госбюджет-2017

Народные депутаты Украины 21 декабря около 5 часов утра приняли проект Закона Украины №5000 «О…

Читать дальше
ОПЗ Cropped
Одесские новости 12.12.2016 17:58

ОПЗ информирует Гройсмана о сложной ситуации на предприятии

В связи с провалом конкурса по продаже пакета акций ПАО «Одесский припортовый завод», который должен…

Читать дальше
Гройсман
Главные новости 09.12.2016 20:22

Гройсман: Строительство дороги Одесса-Рени — один из приоритетных проектов 2017 года

Премьер-миниситр Украины Владимир Гройсман определил строительство трассы Одесса-Рени как один из приоритетных проектов в 2017…

Читать дальше
 Обсудить эту тему на странице "Одесса News" - https://www.facebook.com/odessanews

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>