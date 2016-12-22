СБУ прекратила в Одесской области контрабандную поставку в Украину психотропов

Сотрудники СБУ перекрыли в Одесской области контрабандный канал поставки с Европы псисохотропных препаратов.



Об этом 22 декабря сообщает пресс-служба СБУ.

Правоохранителями были задержаны два наркодельца в одном из почтовых отделений Одессы во время получения международного отправления, сообщает пресс-служба.

В задержанном пакете, отправленном из одной из стран Бенилюкса, обнаружено пятьсот таблеток психотропного препарата МДМА.



Во время обысков в квартирах задержанных оперативники СБУ изъяли три пакета с наркотическим веществом PVP и обнаружили нарколабораторию, в которой дельцы планировали изготавливать товар для продажи.

Ведётся следствие.

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