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Одесские новости 22.12.2016 16:37
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СБУ прекратила в Одесской области контрабандную поставку в Украину психотропов

Сотрудники СБУ перекрыли в Одесской области контрабандный канал поставки с Европы псисохотропных препаратов.

Об этом 22 декабря сообщает пресс-служба СБУ.

Правоохранителями были задержаны два наркодельца в одном из почтовых отделений Одессы во время получения международного отправления, сообщает пресс-служба.

В задержанном пакете, отправленном из одной из стран Бенилюкса, обнаружено пятьсот таблеток психотропного препарата МДМА.
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Во время обысков в квартирах задержанных оперативники СБУ изъяли три пакета с наркотическим веществом PVP и обнаружили нарколабораторию, в которой дельцы планировали изготавливать товар для продажи.

Ведётся следствие.

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