СБУ прекратила в Одесской области контрабандную поставку в Украину психотропов

Сотрудники СБУ перекрыли в Одесской области контрабандный канал поставки с Европы псисохотропных препаратов.
Об этом 22 декабря сообщает пресс-служба СБУ.
Правоохранителями были задержаны два наркодельца в одном из почтовых отделений Одессы во время получения международного отправления, сообщает пресс-служба.
В задержанном пакете, отправленном из одной из стран Бенилюкса, обнаружено пятьсот таблеток психотропного препарата МДМА.
Во время обысков в квартирах задержанных оперативники СБУ изъяли три пакета с наркотическим веществом PVP и обнаружили нарколабораторию, в которой дельцы планировали изготавливать товар для продажи.
Ведётся следствие.