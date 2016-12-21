Японские медики обнаружили две новые группы крови

Японские медики сделали шокирующее заявление об обнаружении двух новых групп крови.

Об этом сообщает Экономика сегодня.

Отмечается, что новые группы крови у людей были выявлены в результате масштабного исследования японских ученых, которые проанализировали значительное число образцов. Оказалось, что за последние пять лет у человечества появились как минимум две неизвестные ранее группы крови, и число людей с ними в будущем будет только расти.

Специалисты из Японии дали новым группам крови названия Junior и Langereis.

Предполагается, что появление новых групп крови спровоцировала авария на АЭС Фукусима-1, произошедшая в 2011 году и вызвавшая мутации в организме человека.

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