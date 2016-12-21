5 одесских спасателей ликвидировали последствия разбитого градусника

5 работников пожарно-спасательного подразделения 5-й Государственной пожарно-спасательной части провели демеркуризацию ртути в квартире на улице Махачкалинской в Одессе.



Об этом сообщает пресс-служба главного управления Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Одесской области.

Отмечается, что такое количество спасателей понадобилось, чтобы провести работы по забору 2 граммов ртути в квартире многоэтажного дома, жители которой разбили медицинский термометр.

Спасатели демеркуризировали ртуть и обработали места её разлива раствором хлорного железа, а опасное вещество транспортировали в Аварийно-спасательный отряд спецназначения ГУ ГСЧС для хранения и дальнейшей утилизации.

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