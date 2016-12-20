На пожаре в одесской квартире пострадала 83-летняя женщина

Вечером 19 декабря в доме на улице Нежинская, 5 загорелась одна из квартир на первом этаже, в результате чего пострадала пожилая хозяйка жилья.



Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.

По данным ведомства, прибывшие на место происшествия пожарники установили, что из горящей квартиры распространяется сильное дым на верхние этажи дома. Спасатели приступили к эвакуации жильцов.

В квартире была найдена в бессознательном состоянии 83-летняя хозяйка. Ей оказали первую помощь и передали прибывшим медикам. Пожилая женщина была реанимирована. Ее состояние — тяжелое.

Предположительная причина пожара — неосторожное обращение пострадавшей со свечкой.

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