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20.12.2016 16:26
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На пожаре в одесской квартире пострадала 83-летняя женщина

Вечером 19 декабря в доме на улице Нежинская, 5 загорелась одна из квартир на первом этаже, в результате чего пострадала пожилая хозяйка жилья.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.

По данным ведомства, прибывшие на место происшествия пожарники установили, что из горящей квартиры распространяется сильное дым на верхние этажи дома. Спасатели приступили к эвакуации жильцов.

В квартире была найдена в бессознательном состоянии 83-летняя хозяйка. Ей оказали первую помощь и передали прибывшим медикам. Пожилая женщина была реанимирована. Ее состояние — тяжелое.

Предположительная причина пожара — неосторожное обращение пострадавшей со свечкой.

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