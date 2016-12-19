Новый год в Одесской компании - PEOPLE-cafe Одесса 2017

Одесские новостиУкраинские новости 19.12.2016 16:30
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Одесской железной дороге нужен новый директор

Впервые в истории ПАО «Укрзализныця» начинается открытый набор на должности директоров региональных филий.

Об этом сообщает пресс-служба «Укрзализныци».

Новых директоров ищут Донецкая, Львовская, Одесская, Южная, Юго-Западная, Приднепровская железные дороги.

Отмечается, что за справкой можно обратиться по телефонам: (044) 465-04-81, (067) 327-90-91, контактное лицо — Елена Баркова и (044) 465-21-71, контактное лицо — Алла Петрова.

Предложения от кандидатов будут приниматься в течение трех недель — с 19 декабря 2016 по 10 января 2017 включительно.

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