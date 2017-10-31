Под Киевом убили одесситку Амину Окуеву

В посёлке Глеваха под Киевом 30 октября вечером в результате обстрела погибла Амина Окуева, её муж Адам Осмаев ранен.

Об этом сообщил в Facebook народный депутат, член коллегии МВД Антон Геращенко.

«Только что остановилось сердце патриота Украины Амины Окуевой. Её автомобиль был обстрелян из кустов на железнодорожном переезде у посёлка Глеваха Киевской области. В результате полученных ранений Амина погибла», — написал он.

Осмаев получил ранения, но будет жить. «Я только что говорил с ним по телефону», — отметил Геращенко.

На месте работают следственно-оперативные группы полиции.

Напомним, 1 июня в Киеве произошло покушение на Адама Осмаева и Амину Окуеву — чеченских добровольцев, участников АТО. Убийца, представившийся французским журналистом, пригласил супругов на встречу, а затем в машине выстрелил в Адама, после чего Амина выстрелила в ответ.

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