Главные новостиОдесские новости 31.10.2017 08:27
Нет комментариев

Под Киевом убили одесситку Амину Окуеву

В посёлке Глеваха под Киевом 30 октября вечером в результате обстрела погибла Амина Окуева, её муж Адам Осмаев ранен.

Об этом сообщил в Facebook народный депутат, член коллегии МВД Антон Геращенко.

«Только что остановилось сердце патриота Украины Амины Окуевой. Её автомобиль был обстрелян из кустов на железнодорожном переезде у посёлка Глеваха Киевской области. В результате полученных ранений Амина погибла», — написал он.

Осмаев получил ранения, но будет жить. «Я только что говорил с ним по телефону», — отметил Геращенко.

На месте работают следственно-оперативные группы полиции.

Напомним, 1 июня в Киеве произошло покушение на Адама Осмаева и Амину Окуеву — чеченских добровольцев, участников АТО. Убийца, представившийся французским журналистом, пригласил супругов на встречу, а затем в машине выстрелил в Адама, после чего Амина выстрелила в ответ.

Комментарии

комментарий

Теги:,
Под Киевом убили одесситку Амину Окуеву 0 out of 5 based on 0 ratings. 0 user reviews.

Похожие новости

Главные новости 20.10.2017 10:41

Убийца цыганского мальчика в Одесской области получил пожизненный срок

После девятилетней судебной тяжбы Белгород-Днестровский городской суд приговорил Александра Корниенко к пожизненному заключению за убийство…

Читать дальше
Одесские новости 16.10.2017 19:21

Иностранцы, убившие в Одессе заложника, получили обвинение

Одесская местная прокуратура № 2 (Малиновский район) направила в суд обвинительный акт в отношении трёх…

Читать дальше
Одесские новости 12.10.2017 14:18

В Одесской области пожизненно лишён свободы убийца, нанесший 38 ножевых ранений несовершеннолетнему

Белгород-Днестровская местная прокуратура отстояла законную позицию в суде в отношении приговора к пожизненному заключению обвиняемого…

Читать дальше
 Обсудить эту тему на странице "Одесса News" - https://www.facebook.com/odessanews