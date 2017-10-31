Мировые новостиОдесские новости 31.10.2017 13:54
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Одесские теннисистки завершили сезон с разными результатами, но с одинаковым настроением

Одесские теннисистки Элина Свитолина и Даяна Ястремская по-разному завершили тяжелейший спортивный сезон.

Как сообщает «Sportarena», Свитолина, провалившая Итоговый чемпионат WTA в Сингапуре, опустилась с четвёртого места в мировом рейтинге на шестое.

После неудачи Элины в Сингапуре двое из представителей штаба её команды отправлены в отставку.

Однако, как истинная одесситка, Свитолина не унывает: «У меня получился невероятный год, моей целью всегда было закончить сезон на Итоговом турнире. Этот год я начала не так хорошо, но потом стала выигрывать титулы. Для меня это хороший сигнал, значит я на правильном пути. Да, я очень-очень счастлива, что смогла выступить здесь. Теперь я оставляю Сингапур в хорошем настроении и это всё, что имеет значение сейчас», — сказала Свитолина.
Планы возглавить мировой рейтинг одесситка переносит на следующий год.

Что касается Даяны Ястремской, то 2017 год она должна занести себе в актив, ведь его она завершила на рекордном для себя 184-м месте, а в рейтинге теннисисток возрастной категории «до 18-ти лет», она стала третьей в мире.

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