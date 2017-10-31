Одесса отметит 500-летие начала Реформации большим концертом

31 октября, 500 лет назад, монах ордена августинцев Мартин Лютер обнародовал 95 тезисов об индульгенции, что стало началом Реформации.

Согласно Указу Президента Украины №357/2016 «О праздновании в Украине 500-летия Реформации» 2017 год был объявлен Годом Реформации.

Как сообщает пресс-служба Одесского горсовета, 31 октября в Одесском национальном театре оперы и балета состоится торжественный концерт, посвященный этосу событию.

Организаторы концерта – Благотворительный фонд «Добрый самарянин».

В программе выступления актёров, музыкантов, хора, состоящего из 200 участников.

Во время масштабного театрализованного шоу зрители окунутся в историю протестантизма и увидят в красочном представлении, как проходило развитие Реформации в мире.

Для справки. 31 октября 1517 года монах ордена августинцев, профессор философии и теологии университета Виттенберга Мартин Лютер прибил текст со своими 95-ю тезисами к дверям собора в Виттенберге и разослал их копии архиепископу Майнцскому и Магдебургскому Альбрехту Бранденбургскому и своим друзьям в Бранденбург, Нюрнберг и Эрфурт. Поводом для протеста стала практика индульгенций, введённая Папой Римским Львом X с целью сбора средств на строительство собора святого Петра в Риме. В своих тезисах Лютер выступил не против самого отпущения грехов и индульгенций как таковых, а против злоупотреблений при их продаже. Уже к началу 1518 года тезисы стали известны всей Германии. Тогда ни Лютер, ни его сторонники ещё не назывались протестантами. Самого Лютера Папа Римский Лев X и император Карл V назвали еретиком и объявили вне закона. Однако число его сторонников в Германии неуклонно росло. В январе 1521 года Папа Римский, опасаясь, что учение Лютера подорвёт устои церкви, подверг Лютера анафеме. После отказа Лютера отречься от своих взглядов, рейхстаг в Ворсе запретил распространение и чтение его произведений, а император Священной Римской империи издал эдикт об аресте Лютера. Но он так и не был выполнен благодаря саксонскому курфюсту Фридриху Мудрому, который взял Лютера под свою защиту в замке Вартбург. В 1529 году Карл V запретил распространение Реформации и заявил, что расправится с «ересью» Лютера. Однако пятеро немецких княжеств и 14 городов стали на сторону Лютера и объявили официальный протест. Именно с тех пор сторонников движения Реформации стали называть протестантами. Впоследствии это протестное движение спровоцировало глобальные изменения не только в Европе, но и во всём христианском мире, приобретя не только религиозный, но и социальный характер, повлияло на экономическое, научное и политическое развитие. Сейчас протестантизм является вторым по количеству верующих направлением христианства и насчитывает более 900 миллионов человек.

Комментарии

комментарий