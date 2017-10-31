Главные новостиУкраинские новости 31.10.2017 21:07
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НАБУ задержало сына Авакова и экс-заместителя главы МВД за «рюкзаки»

Детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры осуществили 31 октября ряд обысков, в результате которых по подозрению в растрате более 14 млн грн задержали трёх лиц.

Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины.

«31 октября 2017 года детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры осуществили ряд обысков, в результате которых по подозрению в растрате более 14 млн грн задержали трех лиц: бывшего заместителя министра внутренних дел Украины, представителя фирмы-победителя тендера по поставке рюкзаков и ещё одного частного лица», — говорится в сообщении.

По версии следствия, в 2015 году отмеченные лица причастны к закупке за счёт министерства внутренних дел Украины рюкзаков по цене, существенно более высокой за среднерыночную. По информации досудебного расследования, товар не был поставлен вовремя и, к тому же, не соответствовал требованиям, которые установлены МВД Украины, в результате чего государству был нанесён ущерб в размере более чем 14 млн грн.

Лица задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении им о подозрении. Правонарушение квалифицировано по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением»).

Информацию подтвердил и сам министр.

В Соломенский райсуд ещё не поступили ходатайства Специализированной антикоррупционной прокуратуры об избрании мер пресечения фигурантам дела о закупке «рюкзаков Авакова».

Об этом сообщили в уголовной канцелярии Соломенского райсуда.

«В суд ещё не поступили материалы, поэтому дело не назначено к рассмотрению», — отметила работница суда.

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