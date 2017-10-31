Одесские новости 31.10.2017 10:23
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Измаильские пограничники задержали браконьера, выловившего краснокнижную белугу

Двух браконьеров с пойманной 2,5-метровой белугой, занесенной в Красную книгу, задержали пограничники Измаильского отряда.

Как сообщает Госпогранслужба, плавсредство, на котором передвигались нарушители, было обнаружено во время патрулирования Дунаем в районе Старостамбульского гирла.

Отмечается, что браконьеры пытались избавиться от рыбины, которую незаконно поймали, но выброшенная за борт белуга сразу всплыла на поверхность, так как была уже мёртвой.
Во время проверки лодки пограничники обнаружили 4 сетки по 300 метров каждая.

Нарушители при себе не имели никаких документов, удостоверяющих личность, а лодка не приписана ни к одному из причалов.

«По факту незаконного занятия рыбным промыслом пограничники проинформировали Килийское отделение Национальной полиции. Рыбу, лодку и запрещённые орудия лова переданы в полицию в установленном порядке. На двух граждан составлены протоколы об административных правонарушениях, дальнейшую их судьбу решит суд», — резюмирует пресс-служба ведомства.
Фото: Госпогранслужба

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