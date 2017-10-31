Грузия ждёт от Украины эффективных шагов по экстрадиции Саакашвили

В последнее время между Грузией и Украиной не было диалога по экстрадиции бывшего грузинского президента, украинского политика Михаила Саакашвили, однако поданные ранее экстрадиционные запросы действительны.

Об этом заявила журналистам в Тбилиси министр юстиции Грузии Теа Цулукиани, сообщает Грузия Online со ссылкой на телеканал Rustavi 2.

«Вся документация отправлена в 2014-2015 годах. Наш запрос о выдаче по-прежнему остаётся действительным», — сказала она.

Заместитель генерального прокурора Грузии Гиорги Гогадзе добавил, что Тбилиси ждёт от Киева эффективных шагов по экстрадиции Саакашвили.

Сегодня же, 31 октября, Окружной административный суд города Киева открыл производство в деле по иску Михаила Саакашвили.

Как сообщает пресс-служба суда, «истец просит суд признать незаконными действия Главного управления Государственной миграционной службы Украины во Львовской области и временно исполняющего обязанности начальника ГУ ГТСУ во Львовской области Иванны Иваночко по составлению и отправке Михеилу Саакашвили письма за подписью Иваночко от 29 сентября 2017 года. Судебное заседание состоится 30 ноября».

Как сообщала Одесса News, 24 октября генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Государственная миграционная служба отказала Саакашвили в предоставлении статуса беженца, и таким образом он сейчас апатрид без каких-либо специальных обстоятельств, которые могли бы сделать невозможным его депортацию или экстрадицию.

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