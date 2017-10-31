96-я годовщина смерти одесского художника Костанди: «И нет холстам твоим забвений…»

31 октября исполняется 96 лет со дня смерти Кириака Константиновича Костанди, украинского живописца, члена Товарищества передвижников, члена-основателя Товарищества южнорусских художников, одного из основателей Одесского художественного музея.

Накануне этой даты, а также в честь 165-летия со дня рождения художника, Греческий фонд культуры Одессы открыл выставку картин, этюдов к картинам и личных вещей художника.

О творчестве Кириака Костанди рассказал директор Одесского художественного музея Виталий Абрамов, отметив, что художник всю жизнь прожил скромно, не писал портреты, которые приносили большие деньги, а предпочитал пейзажи, ценившиеся тогда гораздо меньше.

Выставка «И нет холстам твоим забвений…» проводится в рамках годичного проекта «Малоизвестный К. К. Костанди, его ученики и последователи» (октябрь 2016 г. – октябрь 2017 г.), инициированного филиалом Греческого фонда культуры в сотрудничестве с творческими организациями, учреждениями культуры и образования города, частными лицами.

Итоги проекта будут подведены 16 ноября 2017 года на вечере памяти К. К. Костанди, в ходе которого состоится презентация каталога.

Кроме того, на выставке экспонируются произведения современников выдающегося художника – А. Н. Стилиануди, В. М. Синицкого, В. А. Цимпакова, членов семьи – М. Костанди, Л. Костанди, А. Хршановского.

Для справки. Кириак Константинович Костанди (21 сентября (3 октября) 1852 года — 31 октября 1921) — украинский художник греческого происхождения. Родился в селе Дофиновка Херсонской губернии Российской империи, закончил Императорскую Академию художеств в 1882 году, затем вернулся в Одессу. В 1897 году примкнул к движению «передвижников», практически внедрив их идеологию на Юге России, был одним из основателей Общества художников Южной России и председателем этого общества с 1902 по 1920 годы. В 1907 году был избран действительным членом Императорской Академии художеств. С 1917-го — директор Одесского городского музея.

Большая часть его жизни и работы связана с Одессой. В своей работе он следовал реализму, но некоторые его работы можно причислить к импрессионизму. Его картины украшают музеи Одессы, Киева, Москвы. Петербурга. После смерти художника его последователи создали Общество художников «Костанди».

Похоронен на Втором христианском кладбище Одессы.

Современники называли Костанди певцом ранней весны и ароматной сирени, поэтом сумрака и тонкой вечерней грусти. Так же, как Левитан открыл поэзию северной природы, так Костанди — южной. Чтобы убедиться в этом, стоит посетить музей и посмотреть на картины мастера.

Фото: «Одесса», Максим Ранкевич

Комментарии

комментарий