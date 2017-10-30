В Одесской области прошли первые местные выборы в объединённые терргромады

В Одесской области в 11 объединённых территориальных громадах (ОТГ) прошли первые местные выборы.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского областного совета.

«Избирались главы ОТГ, а также соответствующие местные советы. В городских громадах в соответствии с действующим законодательством выборы депутатов местных советов избирали по пропорциональной системе, в поселковых и сельских – по мажоритарной», — говорится в сообщении.

Как сказал председатель Одесского облсовета Анатолий Урбанский, «в объединённых территориальных громадах появится больше возможностей, ведь правительство предусмотрело значительные суммы для финансового стимулирования процесса объединения громад. Понимая, что изменения не так легко внедрять в жизнь украинцев, с представителями местного самоуправления Одесской области постоянно проводилась разъяснительная и информационная работа в отношении того, как сформировать паспорт будущей ОТГ, рассчитать расходы на образование, охрану здоровья, культуру, соцзащиту, доходы громады и тому подобное. Должен признать, что по предварительным результатам выборов в ОТГ в Одесской области, убедительное большинство среди избранных председателей ОТГ – это кандидаты, которых поддерживала ТО партии «БПП «Солидарность».

Пресс-служба обнародовала фамилии глав ОТГ, избранных в результате выборов 29 октября: Валерий Григораш стал главой Березовской городской ОТГ (Березовский район), Вадим Бойко – Старокозацкой сельской ОТГ (Белгород-Днестровский район), Василий Древаль Шабовской сельской ОТГ (Белгород-Днестровский район).

Вилковская городская ОТГ в Килийском районе избрала Николая Дзядзина, Сергей Хрустовский стал главой Авангардовской поселковой ОТГ (Овидиопольский район), Сергея Крутюка избрали председателем Дальницкой поселковой ОТГ (Овидиопольский район), Сергея Паламарчука – Куяльницкой сельськой ОТГ в Подольском районе, Василия Резниченко — главой Лиманской сельской ОТГ (Татарбунарский район), председателем Маяковской поселковой ОТГ Беляевского района избрали Виктора Дяченко, Татьяна Матрос – глава Цебрицевской поселковой ОТГ (Великомихайловский район), председателем Знаменской сельской ОТГ Ивановского района избрали Ивана Войникова.

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