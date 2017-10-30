Академик Филатов: «Каждый человек должен видеть солнце!»

30 октября исполняется 61-я годовщина со дня смерти Владимира Петровича Филатова, выдающегося украинского офтальмолога и хирурга, основателя школы отечественных офтальмологов.

Сегодня в музейно-выставочном комплексе имени Филатова состоится традиционный вечер памяти выдающего офтальмолога.

Об этом сообщает сайт ГУ «Институт глазных болезней и тканевой терапии им. Филатова НАМН Украины».

В рамках вечера состоится концерт с выступлением творческих коллективов г. Одессы.

Вниманию участников вечера памяти будут представлены интересные факты из жизни всемирно известного учёного, врача, педагога и новатора, пройдёт презентация новой книги с воспоминаниями сотрудников Института Филатова о заслугах академика в развитии офтальмологической науки и его многогранной деятельности в области подготовки высококвалифицированных кадров.

Для справки. Владимир Филатов в течение 20 лет (1936-1956) возглавлял Одесский Институт офтальмологии (теперь научно-исследовательский институт глазных болезней и тканевой терапии им. Филатова), который на протяжении многих десятилетий был ведущим офтальмологическим центром Восточной Европы.

Свою научную деятельность Филатов начинал в клинике глазных болезней Одесского университета. Там, впервые в мире, 6 мая 1931 года, он использовал роговицу трупного глаза, сохранённого в условиях пониженной температуры, во время операции пересадки, и этим решил проблему материала для кератопластики. Он разработал средство консервации роговицы во влажной камере при температуре + 4С. Решение проблемы донорской роговицы положило начало широкому внедрению кератопластики в практику и принесло Филатову огромную популярность.

В 1931-1932 годах учёный создал при Одесской глазной клинике первую в СССР станцию очной скорой помощи и глаукомный диспансер.

Имя Филатова знали во всём мире. В Одессу летели письма благодарности и, несмотря на то, что иногда адрес был не точным («Чёрное море — Филатову», «Одесса. Главному фельдшеру по глазам», «Институт, где глаза делают»), — они всегда находили адресата. Девизом учёного, так же как и института, были слова: «Каждый человек должен видеть солнце!»

Академик Филатов прожил 81 год.

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