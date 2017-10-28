В Одессе почтили память освободителей Украины от фашистских захватчиков

28 октября, в День освобождения Украины от фашистских захватчиков, в Одессе состоялась церемония возложения цветов к памятнику Неизвестному матросу на Аллее Славы в Центральном парке культуры и отдыха им. Т. Г. Шевченко.

Как сообщает Одесса News, в мемориальном мероприятии приняли участие мэр Одессы Геннадий Труханов, заместитель председателя Одесской ОГА Сергей Колебошин, представители облсовета, депутаты, ветераны, представители различных родов войск Вооруженных Сил Украины, духовенства и общественности.

Минутой молчания почтили память погибших воинов.

Возложение сопровождалось оружейным салютом и прохождением военнослужащими торжественным маршем.

В школах области прошла неделя мужества «Слава освободителям Украины», во время которой проведены беседы, посвящённые истории Второй мировой войны, конкурсы классных стенгазет, экскурсии в музеи и уголки Боевой Славы, выставки документов мемуарной и исторической литературы, встречи с ветеранами.

В Одессе также проводятся школьные акции «Милосердие» и «Ветеран живёт рядом» с поздравлением ветеранов на дому, посещение школьниками Музея мемориального комплекса «Аллея Славы» и военно-исторического музея Южного оперативного командования.

В библиотеках в эти дни проходят литературно-музыкальные вечера, книжные и памятные выставки.

Во всех районах Одессы состоятся встречи руководства администраций с ветеранами.

В гериатрических домах и госпиталях организованы концертные программы для ветеранов, лекции, встречи и торжественные обеды.

Фото: «Одесса», пресс-служба облсовета

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