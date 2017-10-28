Манипуляции вокруг Одесского припортового завода продолжаются

Одесский припортовый завод находится на финальной стадии предприватизационной подготовки. В Фонде госимущества уверены, что на этот раз завод будет продан.

Об этом заявил и.о. главы Фонда государственного имущества Виталий Трубаров 26 октября в ходе деловой встречи с представителями стран-участников Организации Черноморского экономического сотрудничества, сообщает Укринформ.

«Безусловно, мы сейчас находимся на финишной прямой с точки зрения предприватизационной подготовки Одесского припортового завода и мы уверены, что в этот раз мы сможем его продать», — заявил Трубаров.

В то же время, Трубаров на своей странице в Facebook сообщил, что Одесский припортовый завод завершил регламентные работы, которые проходили с мая 2017 года, и в начале ноября заработает по давальческой схеме.

Об этом же сообщил и заместитель председателя правления ОПЗ Николай Щуриков в Facebook.

«10 июля я сообщил об остановке ОПЗ и, наверное, впервые за время работы это была первая экономически обоснованная остановка, не связанная с манипуляциями вокруг завода… сегодня мы начали подготовку к запуску завода. Запуск планируется в первой декаде ноября», — отметил он.

Также Щуриков констатировал, что «за время простоя никакой помощи от государства мы не получили, все зарегистрированные законопроекты помощи ОПЗ и выступления политиков остались популистскими акциями».

Как сообщала Одесса News, в июле 2016 года Фонд госимущества не смог продать ОПЗ, поскольку ни одна компания не подала заявку на участие в конкурсе по стартовой цене 13175 млн гривен. Правительство Украины снизило стартовую цену ОПЗ в 2,5 раза — до 5,16 млрд грн, и продлило срок приватизации завода. Однако, в декабре прошлого года провалилась очередная попытка приватизировать 99,6% акций ОПЗ. Одной из причин этого называлась завышенная цена объекта, а также непогашенные долги, в том числе — по судебным решениям.

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