Казахстан официально переходит на новый алфавит

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о переводе алфавита казахского языка на латиницу. Страна откажется от кириллицы до 2025 года.

Текст указа опубликован на официальном сайте президента.

«С целью обеспечения перевода алфавита казахского языка с кириллицы на латинскую графику ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Утвердить прилагаемый алфавит казахского языка на основе латинской графики. 2. Правительству Республики Казахстан: образовать Национальную комиссию по переводу алфавита казахского языка на латинскую графику; обеспечить поэтапный перевод алфавита казахского языка на латинскую графику к 2025 году», — говорится в указе.

Новый вариант алфавита состоит из 32 букв. Несколько специфических звуков казахского языка отражены буквами с апострофом. Например, букву «ш» заменит s’. В алфавите, который используется сейчас, 42 буквы.

Переход на новую форму письменности будет проходить постепенно. Но первые учебники на латинице выпустят уже в следующем году.

О необходимости создания нового стандарта казахского алфавита Назарбаев заявил в апреле. По словам президента, это связано с «политическими причинами».

Латиницу уже использовали в Казахстане с 1929 по 1940 год. До 1929 года в стране применялась арабская графика.

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