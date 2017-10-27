Одесские новости 27.10.2017 16:36
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Одесса зарастает полями из полиэтилена

Настоящее поле, практически покрытое полиэтиленовыми пакетами и другим мусором, возникло на ул. Полевая в Одессе, неподалёку от автодороги «Объезд г. Одесса».

Публикацию с видео в Facebook разместила одесситка Ольга Канская.

«Настоящее экологическое бедствие!», — описала ситуацию одесситка.

В комментариях возмущённые увиденным одесситы отмечают, что такие «поля», усеянные пакетами, возникают из-за критического состояния свалок, с которых мусор разносится сильным ветром.

«Там свалка неподалёку, каждый раз, когда сильный ветер, такое зрелище», — отметила пользователь Анна Баткина.

Подобные «полиэтиленовые» поля можно наблюдать не только в Одессе.

В частности, ещё хуже ситуация в с.Шабо Белгород-Днестровского района Одесской области.

Напомним, что 17 октября первый заместитель председателя Одесской областной госадминистрации Александр Терещук на совещании по проблемам утилизации мусора сказал: «Ведь это экология, необходимо думать о будущем, о собственных потомках. Надеюсь, этот вопрос сдвинется с места».

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