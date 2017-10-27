Дело о массовых беспорядках в Одессе 19 февраля 2014 года буксует в суде

27 октября Приморский суд Одессы должен был провести заседание по делу депутата Одесского горсовета Александра Орлова, обвиняемого в организации массовых беспорядков, которые произошли в Одессе 19 февраля 2014 года.

Но, как сообщает ТАЙМЕР, судебное заседание в очередной раз было сорвано из-за отвода прокуратурой судьи Осиика. Теперь автоматическая система должна определить судью, который рассмотрит отвод судьи.

«По сути, суд до сих пор не смог провести подготовительное заседание: в прошлый раз, 9 октября, его перенесли по причине занятости судьи в другом процессе, а предыдущие заседания дважды срывались из–за неявки потерпевших», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщала Одесса News, 19 февраля 2014 года у здания Одесской облгосадминистрации группа лиц побила дубинками городских «евромайдановцев» и представителей СМИ. По подозрению в организации этой драки был арестован Александр Орлов, которого поместили в СИЗО, но затем выпустили под залог 8,7 миллиона гривен.

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