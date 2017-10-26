Вратарь одесского «Черноморца» получил вызов в сборную Беларуси

Вратарь одесского «Черноморца» Александр Гутор, а также полузащитник киевского футбольного клуба «Динамо» Никита Корзун получили вызов от главного тренера сборной Беларуси Игоря Криушенко.

Сбор главной футбольной команды Беларуси на международные товарищеские матчи против сборных Армении и Грузии пройдёт с 6 по 14 ноября.

Об этом сообщает пресс-центр АБФФ.

Команда проведёт единственную тренировку перед отлётом 7 ноября в Ереван.

Первый из двух выездных спаррингов состоится 9 ноября со сборной Армении. 13 числа подопечные Криушенко сыграют с Грузией.

Для справки. Александр Гутор родился 18 апреля 1989 года в Минске (Белоруссия). Рост — 187 см, вес — 83 кг. Воспитанник СДЮШОР «Динамо» (Минск). Первые тренеры — И. В. Горелов иА. Е. Кузнецов. Выступал в командах: БАТЭ (Борисов, Белоруссия), «Динамо» (Минск, Белоруссия), ФК «Оренбург» (Россия), ФК «Тосно» (Россия). Защищал ворота первой сборной Белоруссии (7 матчей), также играл в олимпийской (10 матчей) и молодежной (22 матча) сборных страны. Пятикратный чемпион Белоруссии. Лучший футболист страны (2011). В «Черноморце» — с сентября 2017 года.

Фото: ФК «Черноморец»

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