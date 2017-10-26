Свитолина на Итоговом теннисном турнире WTA играет «без мозгов»

Четвёртая «ракетка» мира одесситка Элина Свитолина проиграла две подряд игры на матчах Итогового турнира WTA в Сингапуре, назвав свою игру «без мозгов».

Об этом теннисистка сообщила сайту «Большой теннис Украины».

После первого проигрыша – от Каролин Возняцки из Дании — первая ракетка Украины сказала: «Сегодня я потеряла свой ритм после пары геймов. Чувствовала себя не в своей тарелке. Были очень плохие ощущения на корте. Я постараюсь перегруппироваться, убрать негативные мысли».

Однако, перегруппироваться Свитолиной не удалось: во втором круге «красной» группы Свитолина в среду со счетом 7:6 (9:7), 3:6, 5:7 уступила за 2 часа 48 минут француженке Каролин Гарсии (8).

«Я потеряла свои шансы и теперь не могу это изменить, не могу вернуться в прошлое и что-то сделать иначе. От себя я ожидала лучшей игры на этом турнире. Но всё идёт не так. Мои матчи в Сингапуре вышли просто ужасными. Ладно, мои соперницы играли очень хорошо, но то, как я справлялась с ситуацией на корте, это было без мозгов», — сказала Свитолина.

Итоговый турнир WTA завершится 29 октября.

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