Одесса претендует на роль столицы муралов

В Одессе и области чуть ли не еженедельно на стенах домов появляются настенные изображения.
Мода на муралы из областного центра перешла в сельскую местность, сообщает Думская.
Так, днями герои сказки братьев Гримм — Гензель и Гретель — украсили стену школы в селе Кудрявка Березовского района.
Над рисунком в рамках проекта «Равные шансы для всех» работали представители общественной организации «Немецкая молодёжь в Одесском регионе» — волонтёры Сергей и Екатерина Шпаннагель.
Автор граффити — художник Игорь Матроскин, создатель одесской студии «М97 project», известной своими рисунками на электроподстанциях «Одессаоблэнерго», украшением шкафов связи большими изображениями животных в центре города, о чём ранее сообщала Одесса News.
Коллекцию одесских муралов в самой Одессе дополнил портрет американского писателя Эрнеста Хемингуэя на стене учебного корпуса Одесского национального морского университета.
Абстрактная картина-фантазия на морскую тематику украсила стену дома на Николаевской дороге, 136 в Одессе.
Не обошлось и без казусов.
Барселонский художник, работающий над очередным муралом в Одессе, отказался от работы без объяснения причин.
Об этом сообщила в Facebook координатор проекта Елена Орлова.
««Не сошлись мы темпераментами с художником из Барселоны», — написала она, добавив, что мастер сослался на плохую техническую базу, хотя ранее обещал в переписке закончить мурал вовремя и постоянно «благодарил за всё»… Постараемся закончить по его эскизу своими силами…».
Фото: Думская, ТАЙМЕР, Трасса Е-95