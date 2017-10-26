Главные новостиОдесские новости 26.10.2017 16:09
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Одесса претендует на роль столицы муралов

В Одессе и области чуть ли не еженедельно на стенах домов появляются настенные изображения.

Мода на муралы из областного центра перешла в сельскую местность, сообщает Думская.

Так, днями герои сказки братьев Гримм — Гензель и Гретель — украсили стену школы в селе Кудрявка Березовского района.
Над рисунком в рамках проекта «Равные шансы для всех» работали представители общественной организации «Немецкая молодёжь в Одесском регионе» — волонтёры Сергей и Екатерина Шпаннагель.

Автор граффити — художник Игорь Матроскин, создатель одесской студии «М97 project», известной своими рисунками на электроподстанциях «Одессаоблэнерго», украшением шкафов связи большими изображениями животных в центре города, о чём ранее сообщала Одесса News.
Коллекцию одесских муралов в самой Одессе дополнил портрет американского писателя Эрнеста Хемингуэя на стене учебного корпуса Одесского национального морского университета.
Абстрактная картина-фантазия на морскую тематику украсила стену дома на Николаевской дороге, 136 в Одессе.
Не обошлось и без казусов.

Барселонский художник, работающий над очередным муралом в Одессе, отказался от работы без объяснения причин.
Об этом сообщила в Facebook координатор проекта Елена Орлова.

««Не сошлись мы темпераментами с художником из Барселоны», — написала она, добавив, что мастер сослался на плохую техническую базу, хотя ранее обещал в переписке закончить мурал вовремя и постоянно «благодарил за всё»… Постараемся закончить по его эскизу своими силами…».

Фото: Думская, ТАЙМЕР, Трасса Е-95

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