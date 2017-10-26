Мэр Одессы прокомментировал недавние обыски

Городской голова Одессы Геннадий Труханов после заседания горисполкома 26 октября прокомментировал недавние обыски в мэрии и в офисе компании «Ростдорстрой».

Как сообщает ТАЙМЕР, мэр подтвердил, что обыски действительно были связаны с Одесским аэропортом.

«В НАБУ интересуются не столько самой приватизацией 2010 года, сколько неудавшейся попыткой мэрии пересмотреть передачу аэропорта частникам в 2016 году. Тогда мэрия обратилась в Хозяйственный суд Одесской области с иском о признании недействительным решения о передаче аэропорта частникам. Однако спустя несколько месяцев разбирательств муниципалитет отказался от претензий и заключил с ними нечто вроде мирового соглашения. Это же и подтвердил Геннадий Труханов, отметив, что вопросы расследования НАБУ касаются заключения мирового соглашения», — говорится в сообщении.

«При подписании мирового соглашения город очень существенно закрепил свои позиции. Ранее в договоре, подписанном не нами, не были обозначены сроки строительства, право выхода возможно было только денежными средствами. При этом, понимаете, если когда–то 118 миллионов были одни деньги, то при курсовой разнице это уже не совсем 118 миллионов. В новом мировом соглашении мы закрепили право выхода имуществом, с которым мы вошли. Конечно, когда сроки не были выполнены, мы приняли решение выйти из общества. Сейчас это в процессе. Вся информация нами уже передана, это будет рассмотрено, будем ждать результат», — рассказал мэр.

Что касается обысков в компании «Ростдорстрой», Труханов опроверг свою причастность к этой фирме, при этом высмеял заядлых критиков данной компании. «К своей радости, я не руковожу этой организацией. Компетентные органы ещё раз исследуют всю документацию. Компания работала при трёх мэрах, сегодня работает в шести областях», — отметил Труханов.

Фото: ТАЙМЕР

Комментарии

комментарий