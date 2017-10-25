Одесские новости 25.10.2017 16:13
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Ректор одесского вуза «забыл» указать в декларации о бизнесе жены

Одесская местная прокуратура осуществляет расследование относительно ректора Одесского экономического университета Михаила Зверякова, который не указал в декларации о бизнесе супруги.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции со ссылкой на заместителя руководителя Одесской местной прокуратуры №3 Юрия Реута.

«Прокуратурой зарегистрировано уголовное производство, сведения о котором внесены в Единый реестр досудебных расследований под №12017162030000109 о том, что ректор Одесского национального экономического университета Михаил Зверяков задекларировал недостоверную информацию, по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины», — отмечается в ответе прокуратуры на обращение.
Сейчас продолжается досудебное расследование в уголовном производстве. После выполнения необходимых следственных действий будет дана правовая оценка и принято решение в соответствии с требованиями законодательства, уточнили в прокуратуре.

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