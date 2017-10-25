Одесский «Черноморец» выбыл из розыгрыша Кубка Украины

25 октября в Днепре на стадионе «Днепр-Арена» в 1/8 финала Кубка Украины-2017/18 встретились команды местного «Днепра-1» и «Черноморца».

2526 зрителей, собравшихся на стадионе, воочию могли наблюдать за поединком, закончившемся вничью со счётом 0:0.

Как сообщает пресс-служба ФК «Черноморец», половина первого тайма прошла без острых моментов, но с большим количеством единоборств. Мяч, в основном, находился на подступах к штрафным площадкам.

«Ближе к перерыву стало ощущаться преимущество «моряков». На 40-й минуте голевая ситуация возникла на половине поля днепрян», — говорится в сообщении. Но «Днепр-1» спас голкипер, парировавший мяч на угловой.

Во втором тайме темп игры заметно возрос, но основное время кубкового матча завершилось вничью, и соперникам пришлось играть ещё два тайма по 15 минут каждый.

На 96-й минуте «моряки» были очень близки к тому, чтобы открыть счёт, но без результатно.

В самом начале второго дополнительного тайма моряки ещё раз упустили свой шанс.

Все старания одесситов добиться победы в игровое время не дали результата. Пришлось участвовать в футбольной лотерее — послематчевых пенальти.

«Первыми по жребию выпало наносить удар с «точки» хозяевам поля: Кравченко забил. Затем к мячу подошёл «моряк» Васин — 1:1. Логинов попал в штангу (Федоренко при этом угадал направление удара). Хобленко был точен — 2:1. Ляшенко также не промахнулся — 2:2. Удар Мартыненко парировал Юрчук. Супряга реализовал свой 11-метровый — 2:3. Политыло не оставил вратарю «Днепра-1» шансов — 3:3. Также поразил цель Лопыренок — 3:4. Татарков уверенно реализовал свою попытку — 4:4. Теперь предстояло бить до промаха. Войцеховский — 4:5, Жунич — 5:5, Бровченко — 5:6, Зубейко — 6:6, Полевой — 6:7, Мусолитин — 7:7, Поплавка — 7:8. Увы, но последний удар Люльки парировал Юрчук», — в такой последовательности проходили пенальти.

Результат всего эта действа таков — «Черноморец» выбыл из розыгрыша Кубка Украины.

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