Киевские дельфины и морские котики сменили прописку на одесский дельфинарий

После закрытия по решению суда киевского дельфинария администрация «Сеть дельфинариев «Немо» приняла решение перевезти в Одессу двух морских котиков и четырёх дельфинов.

Об этом сказала журналистам пресс-секретарь дельфинария «Немо» Полина Макарова.

По её словам, все животные-артисты благополучно перевезены в одесский дельфинарий, сейчас они проходят адаптацию и в ближайшее время не будут задействованы в выступлениях.

Для справки. Дельфинарий «Немо» в Киеве, который принадлежал депутату Одесского горсовета Андрею Кисловскому и брату экс-вице-мэра Одессы Михаила Кучука — Вячеславу Кучуку, закрыт по решению суда.

Следствием установлено, что учредители заведения получили в Киеве землю под строительство автозаправочного комплекса, однако построили на этом участке земли дельфинарий.

Суд арестовал дельфинарий «Немо» в Киеве по запросу Генпрокуратуры. Ранее Главное следственное управление ГПУ возбудило уголовное производство по признакам статей «мошенничество в особо крупных размерах», «подделка документов» и «злоупотребление властью или служебным положением».

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