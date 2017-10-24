Главные новостиМировые новости 24.10.2017 17:18
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В Древней Олимпии зажжён Олимпийский огонь зимних Игр-2018

24 октября в Греции, в Древней Олимпии? состоялась церемония зажжения огня XXIII зимних Олимпийских игр, которые с 9 по 25 февраля 2018 года пройдут в южнокорейском городе Пхенчхан.

Всё действо происходило по давней традиции с участием верховной жрицы богини Геры, сообщает пресс-служба НОК Украины.

«Первым факелоносцем стал греческий лыжник Апостолос Ангелис, который уже получил лицензию в Пхенчхан. Затем огонь был передан бывшему футболисту клуба «Манчестер Юнайтед», бронзовому призеру Олимпийских игр-2012 корейцу Пак Чи Сону», — сообщили в пресс-службе.

После недельного путешествия Грецией, 1 ноября огонь прибудет в Республику Корея, где будет дан старт национальной эстафете Олимпийского огня, которая пройд`т через 17 городов и провинций страны. Участие в ней примут семь с половиной тысяч факелоносцев. Общая протяженность маршрута составит 2018 км.

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