В Одессе произошло масштабное ДТП

В ночь на 26 августа в Одессе произошла масштабная авария, в результате которой погибла женщина и ещё 12 человек пострадали.

Об этом сообщил отдел коммуникации Нацполиции в Одесской области на Facebook.

«Вчера вечером получили информацию о ДТП на улице Грушевского, в результате которого столкнулись рейсовый автобус сообщением «Измаил – Одесса» и внедорожник», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, аварию спровоцировала женщина за рулём внедорожника, получившая тяжёлые травмы в результате столкновения. Женщину отвезли в реанимацию, однако её жизнь спасти не удалось.

Жертвами инцидента стали 12 человек, в том числе трое детей, находившихся во внедорожнике.

«Младенец находился в детском кресле, поэтому никаких повреждений не получил, двое других детей получили незначительные повреждения, их жизни и здоровью сейчас ничего не угрожает», – резюмировали правоохранители.

Фото: Нацполиции

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